Дальнобійна зброя та снаряди: за чим ще шойгу поїхав до КНДР

Окупантам може бути цікава гармата з дальністю стрілянини за 60 км.

Міністр оборони росії сергій шойгу відправився в КНДР, за офіційною версією, для святкування перемоги корейського народу в т.зв. "Вітчизняної визвольної війни" (1950-1953).

Однак неофіційною причиною візиту, як вважає військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, є спроба купити у Північної Кореї артилерійські снаряди.

КНДР має що запропонувати країні-окупанту, вважає експерт. Так, у Північної Кореї на озброєнні стоїть лінійка танків Т-62 у місцевому варіанті "Чхонма-хо". Стволи до танкових гармат 115-мм 2А20 та 125-мм 2А46 (модифікація "Согнун-915") під постріли 115-мм і 125-мм. Так само КНДР має велику лінійку артилерії калібрів 152 мм і 122 мм, яких зараз гостро потребують російські окупанти.

Також є і 122 мм РСЗВ — аналоги БМ-21 "Град" і до 10 тис. мінометів калібру 120 мм, 82 мм і т.д. Тобто існує потенціал і для передачі відповідних боєприпасів, у яких росія теж потребує.

Також окупантів можуть зацікавити північнокорейські 170 мм САУ М1978 "Коксон", здатні бити на дальність від 40 до 60 км, що дорівнює дальності гармат стандарту НАТО, які одержують ЗСУ та дали українській артилерії помітну перевагу в далекобійності.

САУ М1978 "Коксон"

Втім, їхні бойові можливості все-таки обмежені, наприклад, точних артснарядів, подібних до "Екскалібуру", у КНДР немає, а застосування "Коксонов" Іраном під час ірано-іракської війни 1987 року не допомогло йому перемогти.

Водночас, доставка снарядів із КНДР виявиться для окупантів вкрай складним заняттям через відстань та недостатні обсяги. Так, від північнокорейського кордону до України понад 10 тисяч кілометрів. При цьому ешелон із 10 вагонів із боєприпасами до 152 мм гармат зможе привезти близько 10 тисяч снарядів, при нормі відстрілу артилерією окупантів до 20 тисяч на добу.

"Холодний оптимізм, без емоцій, а заснований виключно на сухому розрахунку, говорить про те, що російське командування перебуває в настільки відчайдушному становищі, що готове гнати з Північної Кореї боєприпаси, аби хоч якось підтримувати вогневий потенціал своїх військ", — резюмує Олександр Коваленко.

Зазначимо, що КНДР "допомагає" боєприпасами та ЗСУ, проте мимоволі.