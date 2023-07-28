москву снова атаковал беспилотник, россияне паникуют и возмущаются

Власти рф заявили что жертв и разрушений якобы нет

В ночь на 28 июля, столицу россии атаковал неизвестный беспилотник, который якобы был сбит ПВО. Россияне сетуют, что дроны стали чаще залетать в москву и нервничают.

Об этом сообщил мэр москвы сергей собянин в своем Telegram-канале.

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", — сказано в сообщении.

В то же время, россияне пишут в соцсетях, что прозвучало два взрыва.

"Два взрыва было, жуть просто, до сих пор сердце в пятках", — написала одна из москвичек.

Также они нервничают, боятся и удивляются, что беспилотники "в последнее время стали заметно чаще летать". При этом кое-кто из них, как-будто забыв о том, что их собственная страна вторглась в Украину и убивает ее жителей, как военных, так и гражданских, возмущается, что атака беспилотниками, "это посягательство на безопасность нашей страны".

"Страшно как-то", "То что Украина к нам через границу перекидывает беспилотники свои это посягательство на безопасность нашей страны!", "Сначала страна удивлялась, что БПЛА долетают до Белгорода, теперь — до Москвы. Граница на замке, сказали в ФСБ", "Украина снова пытается на нашу страну посягнуть! Прилеты в Москве украинских беспилотников — большая угроза и очевидная агрессия", — пишут россияне.

В росСМИ пишут, что инцидент уже прокомментировали в минобороны рф. Там традиционно обвинили в атаке "киевский режим" и заявили, что это была "попытка осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области".

Там заявили, что БПЛА был уничтожен ПВО, а пострадавших и разрушений якобы нет.

Отметим, москва становится объектом атаки беспилотников второй раз за несколько дней. Так, около четырех часов утра в понедельник, 24 июля, столица рф была атакована двумя неизвестными беспилотниками. Один из БПЛА упал в 500 метрах от здания минобороны рф на Фрунзенской набережной, второй попал в офисное здание.