Новая атака БПЛА на Москву: появились видео момента прилета и свежие фото

Во время удара был поврежден фасад башни на уровне 21 этажа

Минувшей ночью под ударом беспилотников снова оказалась столица россии москва — там в результате атаки снова повреждена башня "IQ-квартал" в "Москва-сити". В сети продолжают делиться кадрами с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что на одном из этажей здания выбиты стекла.

Также в сети показали кадры прилета, снятые в одной из квартир в "Москва-сити".

По данным властей, во время удара был поврежден фасад башни на уровне 21 этажа. Там нарушено остекление 150 квадратных метров здания.

Интересно, что в поврежденном здании находятся министерство цифрового развития, Минпромторг, Минэкономразвития и другие ведомства.

Также власти писали, что еще несколько беспилотников якобы были сбиты при попытке пролета в центр москвы. В частности, была информация о сбитии БПЛА над Одинцовским и Нарофоминским районом московской области, а еще один дрон потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

Ранее "Телеграф" писал, что 28 июля Москву также атаковал беспилотник, но его якобы сбила ПВО.