Новая атака БПЛА на Москву: появились видео момента прилета и свежие фото
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Во время удара был поврежден фасад башни на уровне 21 этажа
Минувшей ночью под ударом беспилотников снова оказалась столица россии москва — там в результате атаки снова повреждена башня "IQ-квартал" в "Москва-сити". В сети продолжают делиться кадрами с места событий.
На опубликованных кадрах видно, что на одном из этажей здания выбиты стекла.
Также в сети показали кадры прилета, снятые в одной из квартир в "Москва-сити".
По данным властей, во время удара был поврежден фасад башни на уровне 21 этажа. Там нарушено остекление 150 квадратных метров здания.
Интересно, что в поврежденном здании находятся министерство цифрового развития, Минпромторг, Минэкономразвития и другие ведомства.
Также власти писали, что еще несколько беспилотников якобы были сбиты при попытке пролета в центр москвы. В частности, была информация о сбитии БПЛА над Одинцовским и Нарофоминским районом московской области, а еще один дрон потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".
Ранее "Телеграф" писал, что 28 июля Москву также атаковал беспилотник, но его якобы сбила ПВО.