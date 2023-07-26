москва еще не горит, но уже тонет: ливень затопил торговые центры (видео)

Сильные ливни в москве подкинули россиянам неприятностей

С торговыми центрами в москве продолжают происходить странные инциденты — только один из них залило кипятком, как уже другие затопило в результате сильного ливня. Речь идет о ТЦ Roomer и "Вегас".

О происшествии сообщили в одном из российских Telegram-каналов, опубликовав при этом соответствующие видео.

На кадрах видно, что здание торгового центра начало заполняться водой, превратив пол ТЦ в настоящую речку.

Пока сотрудники пытаются маневрировать по затопленному торговому центру, а ведра сами по себе передвигаются по громадной луже внутри помещения, через отрытую дверь в магазин продолжает поступать вода с улицы.

В то же время в другом ТЦ посетителям спрятаться от дождя на улице также не получится, поскольку ливень начался уже и внутри помещения. При этом посетители не спешат покинуть магазин, будто бы ничего и не происходит.

Также затопленным оказался один из московских фитнес-клубов. Сотрудники отключают тренажеры и пытаются бороться с водой, которая заполоняет помещение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в последнее время в москве происходят не только "водные" инциденты, но еще и "огненные". Так, к примеру, 6 июля в столице рф произошла серия пожаров. В огне оказались рестораны "Пушкинъ" и "Турандот", а также один из бизнес-центров. К слову, в момент возгорания в ресторанах находилось порядка сотни человек, в одном из них праздновали свадьбу.