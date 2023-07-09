Машины в "мясорубке", а люди в эвакуации: мощнейший ливень устроил россиянам армагеддон (видео)

Штормовое предупреждение продолжает действовать

Летом 2023 года жители страны-агрессора страдают не только от неизвестной "бавовны", но и от погоды. Так, например, в Сочи проливной дождь устроил россиянам настоящий армагеддон.

Об этом сообщают местные интернет-паблики.

Так, в ночь на 9 июля в Хостинском районе Сочи прошли залповые ливни. Выпало около 80 миллиметров осадков. Во время непогоды вода уничтожала личное имущество россиян.

Потоки воды просто сметали автомобили россиян. На одной из улиц, как пишут местные Telegram-каналы, случилась настоящая "мясорубка". Там, только в одном месте было смыто более десяти машин.

"Ущерб на десятки миллионов!", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как именно это происходило.

А на другой улице были затоплены цокольные этажи многоквартирных домов. Некоторых из жильцов пришлось эвакуировать.

При этом штормовое предупреждение продолжает действовать на всей территории Сочи. Местные власти для борьбы с непогодой задействовали десятки человек личного состава и 15 единиц техники.

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