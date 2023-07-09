Машини в "м’ясорубці", а люди в евакуації: надпотужна злива влаштувала росіянам армагеддон (відео)

Штормове попередження продовжує діяти

Влітку 2023 року жителі країни-агресора страждають не лише від невідомої "бавовни", а й від погоди. Так, наприклад, у Сочі проливний дощ влаштував росіянам справжній армагеддон.

Про це повідомляють місцеві інтернет-пабліки.

Так, у ніч проти 9 липня у Хостинському районі Сочі пройшли залпові зливи. Випало близько 80 міліметрів опадів. Під час негоди вода знищувала особисте майно росіян.

Потоки води просто змітали автомобілі росіян. На одній із вулиць, як пишуть місцеві Telegram-канали, трапилася справжня "м’ясорубка". Там тільки в одному місці було змито більше десяти машин.

"Збитки на десятки мільйонів!", — йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити як саме це відбувалося.

А на іншій вулиці було затоплено цокольні поверхи багатоквартирних будинків. Деяких із мешканців довелося евакуювати.

При цьому штормове попередження продовжує діяти по всій території Сочі. Місцева влада для боротьби з негодою задіяла десятки осіб особового складу та 15 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у російському у Великому Новгороді спалахнула ТЕЦ.

Також ми повідомляли, що в Москві горів сміттєсортувальний комплекс, який не могли загасити кілька годин.