москва ще не горить, але вже тоне: злива затопила торгові центри (відео)

Сильні зливи в москві підкинули росіянам неприємностей

З торговими центрами в москві продовжують відбуватися дивні інциденти — тільки один із них залило окропом, як уже інші затопило внаслідок сильної зливи. Йдеться про ТЦ Roomer та "Вегас".

Про подію повідомили в одному з російських Telegram-каналів, опублікувавши відповідні відео.

На кадрах видно, що будівля торговельного центру почала заповнюватися водою, перетворивши підлогу ТЦ на справжню річку.

Поки співробітники намагаються маневрувати по затопленому торговому центру, а відра самі по собі пересуваються величезною калюжею всередині приміщення, через відкриті двері до магазину продовжує надходити вода з вулиці.

Водночас в іншому ТЦ відвідувачам сховатися від дощу на вулиці також не вийде, оскільки злива почалася вже й усередині приміщення. При цьому відвідувачі не поспішають залишити магазин, начебто нічого й не відбувається.

Також затопленим виявився один із московських фітнес-клубів. Співробітники відключають тренажери та намагаються боротися з водою, яка заполонює приміщення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що останнім часом у москві відбуваються не лише "водні" інциденти, але ще й "вогняні". Так, наприклад, 6 липня у столиці росії відбулася серія пожеж. У вогні опинилися ресторани "Пушкінъ" та "Турандот", а також один із бізнес-центрів. До речі, в момент загоряння в ресторанах було близько сотні людей, в одному з них святкували весілля.