Нова атака БПЛА на Москву: з’явилися відео моменту прильоту та свіжі фото

Під час удару було пошкоджено фасад вежі на рівні 21 поверху

Минулої ночі під ударом безпілотників знову опинилася столиця росії москва — там внаслідок атаки знову пошкоджено вежу "IQ-квартал" у "Москва-сіті". У мережі продовжують ділитися кадрами із місця подій.

На опублікованих кадрах видно, що на одному з поверхів будівлі вибито скло.

Також у мережі показали кадри прильоту, зняті в одній із квартир у "Москва-сіті".

За даними влади, під час удару було пошкоджено фасад вежі на рівні 21 поверху. Там розбиті вікна на ділянці в 150 квадратних метрів.

Цікаво, що у пошкодженій будівлі перебувають міністерство цифрового розвитку, Мінпромторг, Мінекономрозвитку та інші відомства.

Також влада писала, що ще кілька безпілотників нібито було збито при спробі прольоту до центру москви. Зокрема, була інформація про збиття БПЛА над Одинцовським та Нарофомінським районом московської області, а ще один дрон впав на території комплексу нежитлових будівель "Москва-Сіті".

Раніше "Телеграф" писав, що 28 липня Москву також атакував безпілотник, але його нібито збила ППО.