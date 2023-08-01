россия ударила по Херсону: ракета попала в операционную горбольницы, погиб молодой медик (фото)

Мужчина всего несколько дней работал на своей должности

Утром 1 августа российские оккупанты в очередном раз атаковали Херсон. Удары были нанесены по жилым кварталам города. На данный момент уже известно, что вражеские снаряды попали и в одно из медучреждений города.

Об этом сообщают в Telegram-канале Херсонской областной военной администрации.

"Смертельные ранения получил ЛОР-врач. У медсестры – травмированная челюсть, ей оказывают медпомощь. Также из-за обстрелов повреждено отделение хирургии", — говорится в сообщении.

В то же время глава городской военной администрации Херсона Роман Мрочко в своем Telegram-канале сообщил, что взрывы раздались в 11:10.

"Попадание произошло в одно из заведений здравоохранения, в результате чего погиб молодой врач, который несколько дней работает в должности, и ранена медсестра, за жизнь которой сейчас борются наши медики! Искренние соболезнования семье погибшего врача!", — подчеркнул Мрочко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце мая российские захватчики нанесли удары по Днепру и одна из ракет попала в медицинское учреждение. В результате один человек погиб и еще 15 получили травмы.