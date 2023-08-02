Пенсіонери та жінки масово підпалюють військкомати в росії: випадків вже десятки

За чотири дні в росії та в окупованому Криму було зареєстровано 27 спроб підпалів військкоматів

У росії набирає обертів хвиля підпалів військкоматів – за дві доби зафіксовано понад 20 таких випадків, а за 1 серпня – 14. Більшість паліїв – пенсіонери та жінки, які стали жертвами телефонних шахраїв.

Про це повідомляють росЗМІ.

Вони пишуть, що паліям нібито погрожували кредитами, казали, що треба допомогти силовикам при затриманні злочинців, лякали, що їхні родини мають проблеми.

Так, 1 серпня підпалили по два військкомати в москві та санкт-петербурзі, а також в інших регіонах росії.

У москві затримали 70-річного пенсіонера біля Бутирського військкомату. У нього було 5 пляшок із пальним та сірниковою коробкою. Повідомляється, що незадовго до затримання він нібито говорив телефоном "з чоловіком, який мав сильний український акцент". А ввечері 62-річна пенсіонерка підпалила двері Кузьмінського військкомату.

У петербурзі 53-річна жінка увірвалася до військкомату Кронштадтського та Курортного районів, прокричала, що вона всіх спалить. Її вивели на вулицю, при собі у жінки виявили два коктейлі Молотова, упаковку сірників та сулію з рідиною "Білізна". У другому випадку жінка підійшла до будівлі Центру соцзабезпечення військового комісаріату, поставила пакет на ганок, з нього витекла рідина, яку вона підпалила. Вона зробила кілька фото та втекла.

У Саратовській області 68-річна пенсіонерка прилетіла з Москви літаком і о 00:25 прийшла до місцевого військкомату з трьома пляшками з бензином.

Також випадки підпалу військкоматів зафіксовані в Казані, Татарстані, Челябінській області (два військкомати), Ставрополі, Приморському краї, Бурятії, Волгограді (82-річна пенсіонерка) і в Башкирії — там "військкомат намагалася підпалити 18-річна.

Також 21-річну дівчину було затримано за спробу підпалу військового комісаріату в Адигеї. Вона мала чотири коктейлі Молотова, але покинути їх вона не встигла — її затримала поліція.

Найчастіше палії розповідали, що з ними зв’язувалися якісь люди і під різними приводами підштовхували їх на цей вчинок.

Є інформація, що за чотири дні в рф і в окупованому Криму було зареєстровано 27 спроб підпалів військкоматів.

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