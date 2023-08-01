"Неприємно стає, але більше не повториться": як москвичі реагують на удари БПЛА (відео)

Росіяни, як і раніше, дуже довіряють своєму уряду

Вже вдруге за кілька днів, минулої ночі під ударом безпілотників виявилася столиця росії москва — там в результаті атаки знову пошкоджено вежу "IQ-квартал" у "Москва-сіті". Росіяни поділилися своїми відчуттями через атаку — більшість "ховають голову в пісок", довіряючи своїй владі, але деякі починають щось підозрювати.

З жителями та співробітниками постраждалого ділового центру про те, чи не бояться вони перебувати у кварталі і що думають про свою безпеку загалом, поговорив The Insider.

Одна з дівчат попри очевидне заявила, що "це вкид наполовину, фейки, неправда". Інша сказала, що не дуже переживає через атаку дронів, тому що "дуже сильно довіряю нашому уряду".

"Клієнти деякі були налякані, хтось навіть відмовився заїжджати… відмовилися, взяли паузу… Загалом страшно вже, раніше, приміром, я всім казав, що москва — найбезпечніше місто, то зараз уже неприємно стає. Коли це пряме поруч уже … пів поверху немає, вибиті шибки", — розповів співробітник офіс-центру.

Ще один росіянин заявив, що він "упіймав дзен", інший сказав, що "ситуація зараз така в країні, такі казуси можливі, але спокійно, ходимо, працюємо, буде, як буде".

Один з опитаних сказав "ну вони ж не щодня прилітають", інший заявив, що "це зараз звичайні дії, тому що нас атакують".

"Та знаєте, я вже змирилася з усім цим", — сказала молода дівчина.

На питання про те, чи повториться це знову, молодий хлопець, який відрізняється тверезістю, відповів, звичайно, поки війна йде, а літній чоловік, ніби перебуваючи в паралельній реальності, заявив: "Думаю, що не прилетять (більше, — ред.), все під контролем".

Як повідомляв "Телеграф", ЗМІ пишуть про причетність до ударів по Москві українських БПЛА "Бобер", що про них відомо.