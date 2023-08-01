росія вдарила по Херсону: ракета влучила у операційну міськлікарні, загинув молодий медик (фото)

Чоловік лише кілька днів працював на своїй посаді

Вранці 1 серпня російські окупанти вкотре атакували Херсон. Удари було завдано по житлових кварталах міста. Наразі вже відомо, що ворожі снаряди влучили в одну з медустанов міста.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Смертельні поранення отримав ЛОР-лікар. У медсестри – травмована щелепа, їй надають медичну допомогу. Також через обстріл пошкоджено відділення хірургії ", — йдеться у повідомленні.

Водночас голова міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі повідомив, що вибухи пролунали об 11:10.

"Влучання сталося в один із закладів охорони здоров’я, внаслідок чого загинув молодий лікар, який кілька днів працює на посаді, та поранено медсестру, за життя якої зараз борються наші медики! Щирі співчуття родині загиблого лікаря!", — підкреслив Мрочко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці травня російські загарбники завдали ударів по Дніпру й одна з ракет влучила у медичний заклад. В результаті одна людина загинула та ще 15 отримали травми.