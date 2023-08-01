Удари дронами по Москві: ЗМІ пишуть про причетність українських БПЛА "Бобер", що про них відомо

москву били дронами, які виглядають як "Шахеди"

Під час останніх атак дронами по Москві могли використовувати безпілотники "Бобер" українського виробництва.

Про це пише західне видання Newsweek.

Журналісти звернули увагу на той факт, що Україна, як і раніше, офіційно не підтверджує удари, при цьому від чиновників все частіше стали звучати натяки про причетність до атак по рф. Зокрема, видання нагадало про слова президента України Володимира Зеленського про те, що "поступово війна повертається на територію рф".

На думку аналітиків, БПЛА "Бобер" мають багато схожостей із іранськими ударними безпілотниками Shahed.

Як заявив старший науковий співробітник лондонського дослідницького центру Royal United Services Institute Джастін Бронк, москву били дронами, які виглядають як "Шахеди", але мають трохи більший розмір крил. Він уточнив, що запас ходу таких БПЛА понад 1000 км.

Дрон "Бобер"

Водночас експерт із безпілотників Стів Райт розповів виданню, що "Бобер" схожий на літак із невеликою передньою частиною основного крила, який дуже повільно летить, але має велику дальність польоту.

При цьому фахівці не змогли відповісти на питання про те, як добре БПЛА "Бобер" може впоратися з навігаційними перешкодами та захистом радіоелектронної боротьби, встановленим у столиці рф та на підходах до неї.

Експерти зазначають, що цей тип БПЛА не завдав значних ушкоджень, оскільки проти нього було задіяно значні засоби радіоелектронної боротьби. При цьому основним завданням таких ударів може бути "навмисний психологічний ефект перенесення війни у російську столицю".

Фахівці висловили думку, що у найближчому майбутньому "Бобри" будуть використовувати у великій кількості, щоб їм простіше було долати ППО та засоби радіоелектронної боротьби.

Що відомо про дрони "Бобер"

31 липня дрони показали українські волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко.

Вони натякнули, що останні атаки на москву – це лише "пристрілка".

Як розповів Притула, дальність польоту дрону складає 1000 кілометрів. Він коштує близько 4 мільйонів гривень. Для ЗСУ закупили 50 таких БПЛА на суму 200 мільйонів гривень.

Відомо, що цей дрон побудований за аеродинамічною схемою "качка", що забезпечує ефективність зміни висоти для проходження зон ППО або зміни мети без втрат підйомної сили.

Раніше "Телеграф" писав про те, що москву атакували дрони в ніч проти 30 липня, а також у ніч проти 1 серпня.