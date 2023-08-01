"Народ бурундук": російські туристи в Туреччині намагалися вивезти 40 кг їжі, в мережі сміються (відео)

Продукти, що швидко псуються, і снеки туристи планували провезти до росії

Росіяни на відпочинку регулярно потрапляють у скандальні ситуації. Нещодавно на курорті в Чорногорії їх побили офіціанти стільцями, а цього разу вони зганьбилися на відпочинку в Туреччині. У холодильнику у їхньому номері знайшли близько 40 кг "гостинців".

Відео публікують у мережі. На кадрах видно, як співробітники готелю витягують величезні пакунки з їжею з холодильника.

Коли саме стався інцидент не відомо, але повідомляється, що це сталося в готелі в Анталії. З холодильника дістали кілька пакетів з олією, сухофруктами, фруктами, різними снеками, газованими напоями, солю, цукром, кавою та іншими продуктами. Співробітниця готелю, яка все це знімала на камеру, турецькою коментувала те, що відбувається.

Жінка-росіянка спробувала виправдати пакети тим, що везе гостинці до росії рідним, потім і зовсім заявила, що вони залишили це все співробітникам готелю як презент. Наприкінці відео росіяна заявила, що 40 кг їжі – це перекус у поїзд.

"Це гостинці ... Та це ми вам залишили ... Дорога, ну в поїзд поїсти. Це нам дали у вас у ресторані. Ми їдемо сьогодні, дайте нам в дорогу поїсти", — заявляла туристка з росії.

У мережі висміяли таку поведінку росіян і жартома запропонували туркам подякувати їм за те, що не вкрали унітази та пральні машинки, як в Україні. Користувачі мережі порівняли росіян з тваринами, які думають лише про те, як поїсти і при цьому безкоштовно.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіянка в літаку не змогла зрозуміти стюарда шведською мовою і розлютилася через те, що почула не те, що він мав на увазі.