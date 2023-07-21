Росіяни відзначились у Чорногорії: офіціанти ресторану побили їх стільцями та вигнали із закладу (відео)

Четверо туристів з росії бешкетували й поводилися неадекватно

У Чорногорії офіціанти ресторану побили російських туристів стільцями за їхню поведінку — чоловіки трощили у закладі меблі та нападали на людей.

Про це повідомляє видання Vijesti, публікуючи відповідне відео.

Інцидент трапився у курортному місті Рафаїловичі. В одному з місцевих закладів четверо відпочиваючих із росії влаштували справжній хаос. Вони неадекватно поводилися й ображали оточуючих людей.

Наголошується, що конфлікт почався з того, що російські туристи, перебуваючи, ймовірно, у стані алкогольного сп’яніння, виїхали автомобілем на набережну, де ледве не збили мотоцикліста. Потім вони перекрили своєю машиною вулицю та рознесли туристичну агенцію.

Цього, мабуть, тим, хто приїхав з країни-агресора, здалося мало, і вони напали на офіціанта сусіднього ресторану. В результаті чоловік отримав поранення голови. Після цього росіяни накинулися на власника ресторану.

Офіціанти закладу спробували втрутитися та залишити бешкет. Озброївшись стільцями, вони стали проганяти буйних туристів, і такий метод виявився досить успішним.

Ці кадри потрапили до мережі. На них видно, як співробітники закладу виганяють бешкетників, нападаючи на них зі стільцями в руках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Сакраменто (США) сталася бійка між українцями та росіянами. Відео, на якому компанію людей, які приїхали з країни-агресора, відгамселили, вже стало вірусним у мережі.