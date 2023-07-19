"Хапає за руку і жбурляє": росіянка причепилася до дочки української акторки в Туреччині через українську

Світлицька поскаржилася адміністрації готелю на агресивну поведінку мешканки країни-агресорки

Українська акторка, зірка серіалів "Здається будиночок біля моря" та "Улюблена вчителька" Олена Світлицька відпочиває разом з двома дочками Вірою і Марією в Туреччині. Однак відпустку зіпсував неприємний інцидент із мешканкою країни-окупанта.

В stories на своїй сторінці в Instagram Олена Світлицька розповіла, як росіянка агресивно поводилася з її дитиною. Українка вже поскаржилася на жінку адміністрації готелю.

Так, росіянка причепилася до Марії, молодшої дочки Світлицької, коли вони разом опинилися в ліфті. Жінка зайшла туди, за словами акторки, в останню мить.

"Маша завжди натискає на кнопки ліфта, тому що вона дитина і це їй подобається. І ця, не знаю, навіть як її назвати (росіянка. – Ред.), хапає її за руку і так просто жбурляє. Я кажу: "А чого ви чіпаєте мою дитину?", а вона відповідає: "За дітьми своїми стежити треба", — розповіла Світлицька.

На що українка нагадала туристці з рф, що кожна людина має право на свободу та недоторканність. Світлицька не стала терпіти таке ставлення до своєї дитини, тож звернулася до адміністраторів. Ті обіцяють як мінімум зробити росіянці зауваження. Акторка хоче вирішити ситуацію цивілізовано, тим паче, що всі дії громадянки рф у ліфті зафіксували камери відеоспостереження.

Олена Світлицька поскаржилася на росіянку-туристку в Туреччині

Світлицька впевнена, що неадекватну і грубу реакцію російської туристки викликала українська мова, якою акторка спілкується з дітьми. Можливо, ще жінка побачила кольори українського прапора на прикрасах однієї з дочок.

"Знаєте, чому вона це зробила? Тому що відразу почула українську мову. Як тільки ми зайшли в ліфт, я сказала Марійці: "Натискай на кнопку, натискай". Вона знервована вже така була. У Віри ще було намисто синьо-жовте. Боже, як вони нас ненавидять просто", — говорить в stories акторка.

Акторка не хоче опускатися до рівня росіян-агресорів

В Туреччині дійсно відпочиває чимало росіян. На думку Світлицької, вона не має відмовлятися від гарного відпочинку для дітей через це.

"Не хочу опускатися до їхнього рівня. Я — українка, і це має звучати гордо скрізь", — написала акторка.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший випадок з росіянами-туристами в Туреччині. Чоловік із рф погрожував українці з дітьми та хизувався вбивством "таких, як вони".