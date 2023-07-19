"Валіть звідси": у Севастополі відпочивальник чітко вказав росіянам їхнє місце (відео)

У соцмережах росіяни почали загрожувати чоловікові

У тимчасово окупованому Севастополі росіян у досить зрозумілій для них формі попросили забратися з півострова, а росію — вирушити за "російським військовим кораблем" і залишити Крим.

Відповідне відео було опубліковано у безлічі Telegram-каналів.

Так, чоловік послав росіян, які відпочивають на набережній, давши їм зрозуміти, що їм там не місце. Що передувало такому сплеску емоцій – невідомо.

"На**й звідси, росіяни. На**й звідси ваша росія, бл**ь", — кричав він.

Варто зазначити, що ніхто не наважився відповісти й заперечити чоловікові особисто, але загін диванних воїнів досягнув цього набагато краще. У коментарях під роликом з’явилося багато гнівних коментарів від росіян, у яких вони розмірковують, що ж треба зробити з обуреним відпочиваючим.

Жителі країни-окупанта заявляють, що чоловік нібито має вибачитися за свої слова.

Водночас дехто намагався навіть оголосити "полювання" на героя відео.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на курорті в Туреччині росіянин погрожував українці з дітьми та хвалився вбивством наших співгромадян. Все, що відбувається, дівчина знімала на відео і потім опублікувала в соцмережах. Незабаром в одному з російських пабліків була опублікована докладна інформація про неї та її домашню адресу в Україні, а самій українці почали надходити численні загрози.