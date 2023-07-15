"Вкрали" місто, вкрадуть і знімок: скандал з муралом окупантів у Маріуполі отримав продовження

Автор фото каже, що не поділяє позицію художника

Італійський вуличний художник Джоріт Чіро Черулло з Неаполя нещодавно обурив мережу тим, що прибув до окупованого Маріуполя, щоб намалювати там мурал про те, як "ракети НАТО вбивають дітей". Однак, на цьому історія не закінчилася.

Користувачі мережі виявили, що фотографія, яку використовував художник, насправді належить фотографу Хелен Уіттл, після чого їй довелося відреагувати на те, що сталося.

"Мені повідомили, що мою фотографію, зроблену в 2018 році, було використано для створення муралу в Маріуполі, Україна. Художник зі мною не зв’язувався, я не давала дозволу на використання цього зображення", — зазначила фотограф.

За словами Уіттл, її думки та переконання ніяк не збігаються з думкою художника про те, що відбувається в Україні.

Оригінальний знімок та пояснення фотографа

Як повідомлялося раніше, у Маріуполі у листопаді минулого року росіяни зруйнували знаменитий мурал "Мілана", який був присвячений дівчинці, яка втратила ногу під час російського обстрілу 24 січня 2015 року. Під час того терористичного акту лише за офіційними даними загинули 29 людей та 92 отримали поранення.