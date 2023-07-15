"Украли" город, украдут и снимок: скандал с муралом оккупантов в Мариуполе получил продолжение

Автор фото говорит, что не разделяет позицию художника

Итальянский уличный художник Джорит Чиро Черулло из Неаполя недавно на днях возмутил сеть тем, что прибыл в оккупированный Мариуполь, чтобы нарисовать там мурал о том, как "ракеты НАТО убивают детей". Однако на этом история не закончилась.

Пользователи сети обнаружили, что фотография, которую использовал художник, на самом деле принадлежит фотографу Хэлен Уиттл, после чего ей пришлось отреагировать на случившееся.

"Мне сообщили, что моя фотография, сделанная в 2018 году, была использована для создания мурала в Мариуполе, Украина. Художник со мной не связывался, я не давала разрешения на использование этого изображения", — отметила фотограф.

По словам Уиттл, ее мысли и убеждения никак не совпадают с мнением художника о происходящем в Украине.

Оригинальный снимок и объяснение фотографа

Как сообщалось ранее, в Мариуполе в ноябре прошлого года россияне разрушили знаменитый мурал "Милана", который был посвящен девочке, потерявшей ногу во время российского обстрела 24 января 2015 года. Во время того террористического акта лишь по официальным данным погибли 29 человек и 92 получили ранения.