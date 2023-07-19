"Валите отсюда": в Севастополе отдыхающий четко указал россиянам их место (видео)

В соцсетях россияне стали угрожать мужчине

Во временно оккупированном Севастополе россиян в достаточно понятной для них форме попросили убраться с полуострова, а россию — отправиться вслед за "русским военным кораблем" и оставить Крым.

Соответствующее видео было опубликовано во множестве Telegram-каналов.

Так, мужчина послал россиян, отдыхающих на набережной, дав им понять, что им там не место. Что предшествовало такому всплеску эмоций — неизвестно.

"На**й отсюда, россияне. На**й отсюда ваша россия, бл**ь", – кричал он.

Стоит отметить, что никто не решился ответить и возразить мужчине лично, но отряд диванных воинов преуспел в этом намного лучше. В комментариях под роликом появилось множество гневных комментариев от россиян, в которых они размышляют, что же нужно сделать с возмущенным отдыхающим.

Жители страны-оккупанта заявляют, что мужчина якобы должен принести извинения за свои слова.

Вместе с тем некоторые пытались даже объявить "охоту" на героя видео.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на курорте в Турции россиянин угрожал украинке с детьми и хвастался убийством наших сограждан. Все происходящее девушка снимала на видео и затем опубликовала в соцсетях. Вскоре в одном из российских пабликов была опубликована подробная информация о ней и ее домашний адрес в Украине, а самой украинке стали поступать множественные угрозы.