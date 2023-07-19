"Хватает за руку и швыряет": россиянка прицепилась к дочери украинской актрисы в Турции из-за украинского

Светлицкая пожаловалась администрации отеля на агрессивное поведение жительницы страны-агрессорки

Украинская актриса, звезда сериалов "Сдается домик у моря" и "Любимая учительница" Елена Светлицкая отдыхает вместе с двумя дочерьми Верой и Марией в Турции. Однако отпуск испортил неприятный инцидент с жительницей страны-оккупанта.

В stories на своей странице в Instagram Елена Светлицкая рассказала, как россиянка агрессивно обращалась с ее ребенком. Украинка уже пожаловалась на женщину администрации гостиницы.

Так, россиянка прицепилась к Марии, младшей дочери Светлицкой, когда они вместе оказались в лифте. Женщина зашла туда, по словам актрисы, в последний момент.

"Маша всегда нажимает на кнопки лифта, потому что она ребенок и это ей нравится. И эта, не знаю, даже как ее назвать (россиянка. – Ред.), хватает ее за руку и так просто швыряет. Я говорю: "А чего вы трогаете моего ребенка?", а она отвечает: "За детьми своими следить надо", — рассказала Светлицкая.

На что украинка напомнила туристке из россии, что каждый человек имеет право на свободу и неприкосновенность. Светлицкая не стала терпеть такое отношение к своему ребенку, поэтому обратилась к администраторам. Те обещают как минимум сделать россиянке замечание. Актриса хочет разрешить ситуацию цивилизованно, тем более, что все действия гражданки рф в лифте зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Елена Светлицкая пожаловалась на россиянку-туристку в Турции

Светлицкая уверена, что неадекватную и грубую реакцию российской туристки вызвал украинский язык, на котором актриса общается с детьми. Возможно, еще женщина увидела цвета украинского флага на украшениях одной из дочерей.

"Знаете, почему она это сделала? Потому что сразу услышала украинский язык. Как только мы зашли в лифт, я сказала Марийке: "Натискай на кнопку, натискай". Она уже нервная такая была. У Веры еще были бусы сине-желтые. Боже, как они нас ненавидят просто", — говорит в stories актриса.

Актриса не хочет опускаться до уровня россиян-агрессоров

В Турции действительно отдыхает немало россиян. По мнению Светлицкой, она не должна отказываться от хорошего отдыха для детей из-за этого.

"Не хочу опускаться до их уровня. Я — украинка, и это должно звучать гордо везде", — написала актриса.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом случае с россиянами-туристами в Турции. Мужчина из рф угрожал украинке с детьми и кичился убийством "таких, как они".