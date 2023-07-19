Монатик впервые прокомментировал хейт за свое "бегство" из Украины во время войны

Певец вернулся в Украину спустя 5 месяцев войны

Известный украинский хитмейкер Дмитрий Монатик — один из тех артистов, на которых за время войны вылилось очень много хейта, в частности за выступление в ночном клубе Ibiza Beach Club в Одессе, которое проходило в день атаки оккупантов на медучреждение в Днепре. Спустя почти два месяца, артист впервые прокомментировал всю критику в свой адрес.

Монатик дал интервью известному ведущему Славе Демину в рамках его проекта "Слава+". Артист спокойно реагирует на хейт, однако критику за концерт в Одессе называет "необычным". Все потому, что помимо его выступления в этот день также проходило много разных концертов в разных городах, а "прилетело" только Дмитрию.

"Каждый день умирают наши люди, неожиданные прилеты.. мы сочувствуем всем, кто страдает от этого. Завтра также может быть, может это наш последний концерт. Я сейчас так к этому отношусь.. Есть возможность где-то подбодрить, есть сцена и есть разрешение на ней работать — мы придем и сделаем там Арт-оборону и соберем деньги… Я понимаю хейт, но это точно не "танцы на костях", как кто-то закидывает" — отметил Монатик, добавив, что во время того концерта он с командой собрал 550 тыс. грн.

Также Дмитрию "прилетает" и за его "бегство" из Украины во время войны. Он не отрицает, что первые 5 месяцев он действительно был за границей — у него был мировой тур. Однако после он вернулся на родину, где активно работает и помогает ВСУ.

"Странно стать заложником ситуации. Мы уже с женой говорили, что лучше было бы оказаться в Украине, а мы были за границей. Кто-то пишет беглец. Но есть большая разница между беглецом и теми, кто наоборот возвращается. Тех, кто возвращается, нужно поддержать" — отметил артист.

Напомним, что телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк считает, что возмущение общества – минимальная реакция, которая должна быть по отношению к веселью во время войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сеть осудили за выступление на зарубежном корпоративе с "российским шлейфом" украинского ведущего Владимира Остапчука. В этот скандал также попала Верка Сердючка.