Укр

Монатик впервые прокомментировал хейт за свое "бегство" из Украины во время войны

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дмитрий Монатик Новость обновлена 19 июля 2023, 12:09
Дмитрий Монатик. Фото instagram.com/monatik_official

Певец вернулся в Украину спустя 5 месяцев войны

Известный украинский хитмейкер Дмитрий Монатик — один из тех артистов, на которых за время войны вылилось очень много хейта, в частности за выступление в ночном клубе Ibiza Beach Club в Одессе, которое проходило в день атаки оккупантов на медучреждение в Днепре. Спустя почти два месяца, артист впервые прокомментировал всю критику в свой адрес.

Монатик дал интервью известному ведущему Славе Демину в рамках его проекта "Слава+". Артист спокойно реагирует на хейт, однако критику за концерт в Одессе называет "необычным". Все потому, что помимо его выступления в этот день также проходило много разных концертов в разных городах, а "прилетело" только Дмитрию.

"Каждый день умирают наши люди, неожиданные прилеты.. мы сочувствуем всем, кто страдает от этого. Завтра также может быть, может это наш последний концерт. Я сейчас так к этому отношусь.. Есть возможность где-то подбодрить, есть сцена и есть разрешение на ней работать — мы придем и сделаем там Арт-оборону и соберем деньги… Я понимаю хейт, но это точно не "танцы на костях", как кто-то закидывает" — отметил Монатик, добавив, что во время того концерта он с командой собрал 550 тыс. грн.

Также Дмитрию "прилетает" и за его "бегство" из Украины во время войны. Он не отрицает, что первые 5 месяцев он действительно был за границей — у него был мировой тур. Однако после он вернулся на родину, где активно работает и помогает ВСУ.

"Странно стать заложником ситуации. Мы уже с женой говорили, что лучше было бы оказаться в Украине, а мы были за границей. Кто-то пишет беглец. Но есть большая разница между беглецом и теми, кто наоборот возвращается. Тех, кто возвращается, нужно поддержать" — отметил артист.

Напомним, что телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк считает, что возмущение общества – минимальная реакция, которая должна быть по отношению к веселью во время войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сеть осудили за выступление на зарубежном корпоративе с "российским шлейфом" украинского ведущего Владимира Остапчука. В этот скандал также попала Верка Сердючка.

Теги:
#Дмитрий Монатик #Монатик #хейт