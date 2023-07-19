Монатік вперше прокоментував хейт за свою "втечу" з України під час війни

Співак повернувся в Україну через 5 місяців війни

Відомий український хітмейкер Дмитро Монатік — один із тих артистів, на яких за час війни вилилося дуже багато хейту, зокрема за виступ у нічному клубі Ibiza Beach Club в Одесі, який проходив у день атаки окупантів на медзаклад у Дніпрі. Майже через два місяці, артист вперше прокоментував всю критику на свою адресу.

Монатік дав інтерв’ю відомому ведучому Славі Дьоміну у рамках його проєкту "Слава+". Артист спокійно реагує на хейт, проте критику за концерт в Одесі називає "незвичайним". Все тому, що окрім його виступу цього дня також проходило багато різних концертів у різних містах, а "прилетіло" лише Дмитру.

"Щодня вмирають наші люди, несподівані прильоти.. ми співчуваємо всім, хто страждає від цього. Завтра також може бути, може це наш останній концерт. Я зараз так до цього належу. Є можливість десь підбадьорити, є сцена і є дозвіл на ній працювати — ми прийдемо і зробимо там Арт-оборону і зберемо гроші... Я розумію хейт, але це точно не "танці на кістках", як хтось закидає" — зазначив Монатік, додавши, що під час того концерту він з командою зібрав 550 тис. грн.

Також Дмитру "прилітає" і за його "втечу" з України під час війни. Він не заперечує, що перші 5 місяців він справді був за кордоном — мав світовий тур. Однак згодом він повернувся на батьківщину, де активно працює та допомагає ЗСУ.

"Дивно стати заручником ситуації. Ми вже з дружиною говорили, що краще було б опинитися в Україні, а ми були за кордоном. Хтось пише втікач. Але є велика різниця між втікачем та тими, хто навпаки повертається. Тих, хто повертається, треба підтримати " — зазначив артист.

Нагадаємо, що телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк вважає, що обурення суспільства – мінімальна реакція, яка має бути стосовно веселощів під час війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мережу засудили за виступ на закордонному корпоративі із "російським шлейфом" українського ведучого Володимира Остапчука. У цей скандал також потрапила Вєрка Сердючка.