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"А може варто було на ЗСУ щось купити?": на блогерку Юлію Вербу обрушився хейт через купівлю машини за 9 млн грн

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Юля Верба та її нове авто Новина оновлена 09 липня 2023, 15:26
Юля Верба та її нове авто. Фото instagram.com/verbaaa.verbaaa

Багато коментаторів засудили 20-річну дівчину за таку покупку на 500-й день повномасштабної війни

Блогерка Юлія Вербинець, відоміша під своїм ніком Verba в Instagram, придбала нову машину — Mercedes-Benz S-класу 2023 року випуску. 20-річна мешканка Івано-Франківська має 1,1 млн підписників, вона щодня рекламує різні товари й послуги на своїй сторінці, чим і заробляє на життя.

Як повідомила Юля Верба в Instagram, вона купила Mercedes-Benz S 580 2023 року випуску. За даними сайтів оголошень про продаж авто, в середньому така машина коштує 7-9 мільйонів гривень.

Так, блогерка опублікувала кілька постів із фотографіями нового авто. Також Верба вперше з’явилася перед підписниками з новим кольором волосся: відтепер вона білявка.

"Так, я блондинка, і так, я купила "есочку"! 2023 рік! 580, чотирилітрова, ах, звір! Тепер Юлічка Верба рухається на потужному апараті, — йдеться в публікації. — Колись я не могла дозволити собі новий "айфон" , а зараз можу позволити собі купити найновішого мерседеса з салону. Мрійте, працюйте і все буде!"

У коментарях українці відреагували на новину по-різному. Багато користувачів не оцінили таку дорогу покупку під час повномасштабної російсько-української війни. Ось що пишуть коментатори:

  • "Хмм, а може варто було б на ЗСУ щось купити";
  • "Наразі це виглядає просто дико, коли в країні війна, а хтось купує машини за такі гроші, коли волонтери не можуть закрити збір на авто для захисників";
  • "Хтось машини купує, а хтось на ЗСУ донатить";
  • "Вже більше місяця неможливо зібрати 200к хлопцям на авто, щоб хлопці просто могли вижити... Які різні світи";
  • "Тупо один хейт. Навіщо це публікувати? Щоб що?"

Разом з тим, є й ті, хто потішився за Вербу і привітав із покупкою: "Бажаю всім так жити, щоб у будь-який рандомний момент купити машину мрії", "Юлю вітаю, вона молодець, а дивані критики завжди були і будуть", Жаби в коментарях активізувалися. Юлечко, ти молодець! Вітаю!"

Реакція мережі на покупку машини Юлією Вербою
Реакція мережі на покупку машини Юлією Вербою
Реакція мережі на покупку машини Юлією Вербою
Реакція мережі на покупку машини Юлією Вербою

Нагадаємо, блогеру Іллі Левку Юлія Верба розповіла, скільки заробляє. Так, 50 тис. доларів – найбільший дохід за місяць, а найдорожча купівля – квартира (одна з трьох, якими володіє Юлія) – 85 тис. доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в соціальних мережах обговорюють люксове вбрання дружини нардепа Миколи Тищенка. Алла Барановська вирушила на відпочинок до моря.

Теги:
#Авто #Юля Верба