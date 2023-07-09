"А може варто було на ЗСУ щось купити?": на блогерку Юлію Вербу обрушився хейт через купівлю машини за 9 млн грн

Багато коментаторів засудили 20-річну дівчину за таку покупку на 500-й день повномасштабної війни

Блогерка Юлія Вербинець, відоміша під своїм ніком Verba в Instagram, придбала нову машину — Mercedes-Benz S-класу 2023 року випуску. 20-річна мешканка Івано-Франківська має 1,1 млн підписників, вона щодня рекламує різні товари й послуги на своїй сторінці, чим і заробляє на життя.

Як повідомила Юля Верба в Instagram, вона купила Mercedes-Benz S 580 2023 року випуску. За даними сайтів оголошень про продаж авто, в середньому така машина коштує 7-9 мільйонів гривень.

Так, блогерка опублікувала кілька постів із фотографіями нового авто. Також Верба вперше з’явилася перед підписниками з новим кольором волосся: відтепер вона білявка.

"Так, я блондинка, і так, я купила "есочку"! 2023 рік! 580, чотирилітрова, ах, звір! Тепер Юлічка Верба рухається на потужному апараті, — йдеться в публікації. — Колись я не могла дозволити собі новий "айфон" , а зараз можу позволити собі купити найновішого мерседеса з салону. Мрійте, працюйте і все буде!"

У коментарях українці відреагували на новину по-різному. Багато користувачів не оцінили таку дорогу покупку під час повномасштабної російсько-української війни. Ось що пишуть коментатори:

"Хмм, а може варто було б на ЗСУ щось купити";

"Наразі це виглядає просто дико, коли в країні війна, а хтось купує машини за такі гроші, коли волонтери не можуть закрити збір на авто для захисників";

"Хтось машини купує, а хтось на ЗСУ донатить";

"Вже більше місяця неможливо зібрати 200к хлопцям на авто, щоб хлопці просто могли вижити... Які різні світи";

"Тупо один хейт. Навіщо це публікувати? Щоб що?"

Разом з тим, є й ті, хто потішився за Вербу і привітав із покупкою: "Бажаю всім так жити, щоб у будь-який рандомний момент купити машину мрії", "Юлю вітаю, вона молодець, а дивані критики завжди були і будуть", Жаби в коментарях активізувалися. Юлечко, ти молодець! Вітаю!"

Нагадаємо, блогеру Іллі Левку Юлія Верба розповіла, скільки заробляє. Так, 50 тис. доларів – найбільший дохід за місяць, а найдорожча купівля – квартира (одна з трьох, якими володіє Юлія) – 85 тис. доларів.

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