"А может стоило на ЗСУ что-то купить?": на блогершу Юлию Вербу обрушился хейт из-за покупки машины за 9 млн грн

Многие комментаторы осудили 20-летнюю девушку за такую покупку на 500-й день полномасштабной войны

Блогерша Юлия Вербинец, более известная под своим ником Verba в Instagram, приобрела новую машину — Mercedes-Benz S-класса 2023 года выпуска. У 20-летней жительницы Ивано-Франковска 1,1 млн подписчиков, она ежедневно рекламирует различные товары и услуги на своей странице, чем и зарабатывает на жизнь.

Как сообщила Юля Верба в Instagram, она купила Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска. По данным сайтов объявлений о продаже авто, в среднем такая машина стоит 7-9 миллионов гривен.

Так, блогерша опубликовала несколько постов с фотографиями нового авто. Также Верба впервые показалась перед подписчиками с новым цветом волос: отныне она блондинка.

"Да, я блондинка, и да, я купила "эсочку"! 2023 год! 580, четырехлитровая, ах зверь! Теперь Юлечка Верба двигается на мощном аппарате, — говорится в публикации. — Когда-то я не могла позволить себе новый "айфон", а сейчас могу позволить себе купить новейший мерседес из салона. Мечтайте, работаете и все будет!"

В комментариях украинцы отреагировали на новость по-разному. Многие пользователи не оценили такую дорогостоящую покупку во время полномасштабной российско-украинской войны. Вот что пишут комментаторы:

"Хмм, а может стоило бы на ЗСУ что-то купить";

"Сейчас это выглядит просто дико, когда в стране война, а кто-то покупает машины за такие деньги, когда волонтеры не могут закрыть сбор на авто для защитников";

"Кто-то машины покупает, а кто-то на ЗСУ донатит";

"Уже больше месяца невозможно собрать 200к парням на авто, чтоб парни просто могли выжить… Какие разные миры";

"Тупо один хейт. Зачем это публиковать? Чтобы что?"

Вместе с тем, есть и те, кто порадовался за Вербу и поздравил с покупкой: "Желаю всем так жить, чтоб в любой рандомный момент купить машину мечты", "Юлю поздравляю, она молодец, а диванные критики всегда были и будут", "Жабы в комментариях активизировались. Юлечка, ты молодец! Поздравляю!"

Напомним, блогеру Илье Левко Юлия Верба рассказала, сколько зарабатывает. Так, 50 тыс. долларов – самый большой доход за месяц, а самая дорогая покупка — квартира (одна из трех, которыми владеет Юлия) – 85 тыс. долларов.

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