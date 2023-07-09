Укр

"А может стоило на ЗСУ что-то купить?": на блогершу Юлию Вербу обрушился хейт из-за покупки машины за 9 млн грн

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Юля Верба и ее новое авто Новость обновлена 09 июля 2023, 15:26
Юля Верба и ее новое авто. Фото instagram.com/verbaaa.verbaaa

Многие комментаторы осудили 20-летнюю девушку за такую покупку на 500-й день полномасштабной войны

Блогерша Юлия Вербинец, более известная под своим ником Verba в Instagram, приобрела новую машину — Mercedes-Benz S-класса 2023 года выпуска. У 20-летней жительницы Ивано-Франковска 1,1 млн подписчиков, она ежедневно рекламирует различные товары и услуги на своей странице, чем и зарабатывает на жизнь.

Как сообщила Юля Верба в Instagram, она купила Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска. По данным сайтов объявлений о продаже авто, в среднем такая машина стоит 7-9 миллионов гривен.

Так, блогерша опубликовала несколько постов с фотографиями нового авто. Также Верба впервые показалась перед подписчиками с новым цветом волос: отныне она блондинка.

"Да, я блондинка, и да, я купила "эсочку"! 2023 год! 580, четырехлитровая, ах зверь! Теперь Юлечка Верба двигается на мощном аппарате, — говорится в публикации. — Когда-то я не могла позволить себе новый "айфон", а сейчас могу позволить себе купить новейший мерседес из салона. Мечтайте, работаете и все будет!"

В комментариях украинцы отреагировали на новость по-разному. Многие пользователи не оценили такую дорогостоящую покупку во время полномасштабной российско-украинской войны. Вот что пишут комментаторы:

  • "Хмм, а может стоило бы на ЗСУ что-то купить";
  • "Сейчас это выглядит просто дико, когда в стране война, а кто-то покупает машины за такие деньги, когда волонтеры не могут закрыть сбор на авто для защитников";
  • "Кто-то машины покупает, а кто-то на ЗСУ донатит";
  • "Уже больше месяца невозможно собрать 200к парням на авто, чтоб парни просто могли выжить… Какие разные миры";
  • "Тупо один хейт. Зачем это публиковать? Чтобы что?"

Вместе с тем, есть и те, кто порадовался за Вербу и поздравил с покупкой: "Желаю всем так жить, чтоб в любой рандомный момент купить машину мечты", "Юлю поздравляю, она молодец, а диванные критики всегда были и будут", "Жабы в комментариях активизировались. Юлечка, ты молодец! Поздравляю!"

Реакция сети на покупку машины Юлией Вербой
Реакция сети на покупку машины Юлией Вербой
Реакция сети на покупку машины Юлией Вербой
Реакция сети на покупку машины Юлией Вербой

Напомним, блогеру Илье Левко Юлия Верба рассказала, сколько зарабатывает. Так, 50 тыс. долларов – самый большой доход за месяц, а самая дорогая покупка — квартира (одна из трех, которыми владеет Юлия) – 85 тыс. долларов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в социальных сетях обсуждают люксовые наряды супруги нардепа Николая Тищенко. Алла Барановская отправилась на отдых к морю.

Теги:
#Машина #Юля Верба