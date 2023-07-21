Россияне отличились в Черногории: официанты ресторана избили их стульями и выгнали из заведения (видео)

Четверо туристов из России дебоширили и вели себя неадекватно

В Черногории официанты ресторана избили российских туристов стульями за их поведение — мужчины крушили в заведении мебель и нападали на людей.

Об этом сообщает издание Vijesti, публикуя соответствующее видео.

Инцидент случился в курортном городе Рафаиловичи. В одном из местных заведений четверо отдыхающих из россии устроили настоящий хаос. Они неадекватно себя вели и оскорбляли окружающих людей.

Отмечается, что конфликт начался с того, что российские туристы, находясь, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, выехали на автомобиле на набережную, где едва не сбили мотоциклиста. Затем они перекрыли своей машиной улицу и разнесли туристическое агентство.

Этого, видимо, приехавшим из страны-агрессора показалось мало, и они напали на официанта соседнего ресторана. В результате мужчина получил ранение головы. После этого россияне набросились на владельца ресторана.

Официанты заведения попытались вмешаться и оставить дебош. Вооружившись стульями они стали прогонять буйных туристов, и такой метод оказался весьма успешным.

Эти кадры попали в сеть. На них видно, как сотрудники заведения выгоняют дебоширов, нападая на них со стульями в руках.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Сакраменто (США) произошла драка между украинцами и россиянами. Видео, на котором компанию людей, приехавших из страны-агрессора "отметелили", уже стало вирусным в сети.