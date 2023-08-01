"Народ бурундук": российские туристы в Турции пытались вывезти 40 кг еды, в сети смеются (видео)

Скоропортящиеся продукты и снеки туристы планировали провезти в россию

Россияне на отдыхе регулярно попадают в скандальные ситуации. Не так давно на курорте в Черногории их избили официанты стульями, а в этот раз они опозорились на отдыхе в Турции. В холодильнике в их номере нашли около 40 кг "гостинцев".

Видео публикуют в сети. На кадрах видно, как сотрудники отеля вытаскивают огромные свертки с едой из холодильника.

Когда именно произошел инцидент не известно, но сообщается, что случилось это в отеле в Анталье. Из холодильника достали несколько пакетов с маслом, сухофруктами, фруктами, различными снеками, газировкой, солю, сахаром, кофе и другими продуктами. Сотрудница отеля, которая все это снимала на камеру, на турецком комментировала происходящее.

Женщина-россиянка попыталась оправдать пакеты тем, что везет гостинцы в россию родным, затем и вовсе заявила, что они оставили это все сотрудникам отеля в качестве презента. В конце видео россияна заявила, что 40 кг еды — это перекус в поезд.

"Это гостинцы…Да это мы вам оставили…Дорога, ну в поезд покушать. Это нам дали у вас в ресторане. Мы уезжаем сегодня, дайте нам в дорогу покушать", — заявляла туристка из россии.

В сети высмеяли такое поведение россиян и в шутку предложили туркам поблагодарить их за то, что не украли унитазы и стиральные машинки, как в Украине. Пользователи сети сравнили россиян с животными, которые думают только о том, как бы поесть и при этом бесплатно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россиянка в самолете не смогла понять стюарда на шведском языке и разозлилась из-за того, что услышала н ето, что он имел в виду.