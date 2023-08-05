Хвиля затримань військкомів докотилася до Києва: подробиці, фото та відео

Вирішується питання про обрання військкому запобіжного заходу

В Україні продовжуються облави на військкомів. Так, у Києві ДБР затримала начальника ТЦК СП, який допомагав начальнику одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ у незаконних виїздах військовозобов’язаних за кордон.

Подробиці розповіли у прес-службі відомства. Військовому загрожує до 9 років позбавлення волі, а його спільника викрили напередодні, 3 серпня.

Чоловіки організували схему, за якою оформляли пакет фіктивних документів, за якими громадяни проходили як начебто непридатні до військової служби. За допомогою цих документів ухилянти могли виїхати з України під час війни. Вартість послуги складала 10 тисяч доларів.

Слідчі ДБР задокументували факти передачі хабаря від кількох військовозобов’язаних. Обом зловмисникам повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Їм загрожує до 9 років за ґратами.

Начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який за сумісництвом є начальником одного з відділів Київської міської військової адміністрації, взяли під варту з правом внесення застави у 2 млн гривень. Також ДБР подало до суду клопотання про те, щоб військовому також обрали запобіжний захід.

Слідчі шукають інших осіб, які мають причетність до схеми незаконного виїзду чоловіків призовного віку з України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Дніпропетровщині затримали військкома, який за час війни купив собі машин та квартир.