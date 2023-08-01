"Брат" одеського військкома: на Дніпропетровщині голова ТКЦ за півтора роки накупив машин та квартир
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Наразі вирішується питання про повідомлення начальнику ТЦК про підозру
Правоохоронці провели обшуки у керівника Дніпропетровського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). За час повномасштабної війни він встиг придбати майна на 350 тисяч доларів США. Це вже другий скандал із військкомами в Україні за останній місяць.
Про це у вівторок, 1 серпня, повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.
"Згідно з наявною інформацією, у власності фігуранта та його сім’ї знаходиться майно, вартість якого значно перевищує його законні доходи", - йдеться в повідомленні.
Так, правоохоронці встановили, що за час повномасштабної війни керівник обласного ТЦК оформив на свого батька кілька автомобілів та дві квартири на території Дніпра.
Також він зареєстрував на одного із членів сім’ї (фізична особа-підприємець) підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м². Однак до податкових органів жодних звітів про доходи не надходило.
За місцем роботи та проживання начальника обласного ТЦК були та його близьких осіб було проведено обшуки. Наголошується, що військкому може загрожувати покарання за ч. 1 ст. 368-5 (Незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.
"За набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких перевищує її законні доходи, передбачено позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років", — зазначили у відомстві.
Наразі вирішується питання про обрання військовому запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 24 липня співробітники ДБР затримали ексглаву Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Військкома-мільйонера підозрюють у незаконному збагаченні. Йдеться про сотні мільйонів гривень. При цьому протягом кількох днів він намагався втекти від слідства.