"Брат" одеського військкома: на Дніпропетровщині голова ТКЦ за півтора роки накупив машин та квартир

Наразі вирішується питання про повідомлення начальнику ТЦК про підозру

Правоохоронці провели обшуки у керівника Дніпропетровського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). За час повномасштабної війни він встиг придбати майна на 350 тисяч доларів США. Це вже другий скандал із військкомами в Україні за останній місяць.

Про це у вівторок, 1 серпня, повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Згідно з наявною інформацією, у власності фігуранта та його сім’ї знаходиться майно, вартість якого значно перевищує його законні доходи", - йдеться в повідомленні.

Так, правоохоронці встановили, що за час повномасштабної війни керівник обласного ТЦК оформив на свого батька кілька автомобілів та дві квартири на території Дніпра.

Фото — Офіс Генерального прокурора

Також він зареєстрував на одного із членів сім’ї (фізична особа-підприємець) підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м². Однак до податкових органів жодних звітів про доходи не надходило.

Фото — Офіс Генерального прокурора

За місцем роботи та проживання начальника обласного ТЦК були та його близьких осіб було проведено обшуки. Наголошується, що військкому може загрожувати покарання за ч. 1 ст. 368-5 (Незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

Фото — Офіс Генерального прокурора

"За набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких перевищує її законні доходи, передбачено позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років", — зазначили у відомстві.

Наразі вирішується питання про обрання військовому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 24 липня співробітники ДБР затримали ексглаву Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Військкома-мільйонера підозрюють у незаконному збагаченні. Йдеться про сотні мільйонів гривень. При цьому протягом кількох днів він намагався втекти від слідства.