"Брат" одесского военкома: на Днепропетровщине глава ТКЦ за полтора года накупил машин и квартир

Сейчас решается вопрос о сообщении начальнику ТЦК о подозрении

Правоохранители провели обыски у руководителя Днепропетровского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). За время полномасштабной войны он успел приобрести имущества на 350 тысяч долларов США. Это уже второй скандал с военкомами в Украине за последний месяц.

Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

"Согласно имеющейся информации, в собственности фигуранта и его семьи находится имущество, стоимость которого значительно превышает его законные доходы", — говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили, что за время полномасштабной войны руководитель областного ТЦК оформил на своего отца несколько автомобилей и две квартиры на территории Днепра.

Фото - Офис Генерального прокурора

Также он зарегистрировал на одного из членов семьи (физическое лицо-предприниматель) предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 м². Однако в налоговые органы никаких отчетов о доходах не поступало.

Фото - Офис Генерального прокурора

По месту работы и проживания начальника областного ТЦК были и его близких лиц были проведены обыски. Отмечается, что военкому может грозить наказание по ч. 1 ст. 368-5 (Незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

Фото - Офис Генерального прокурора

"За приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых превышает его законные доходы, предусмотрено лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", — отметили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос об избрании военкому меры пресечения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 24 июля сотрудники ГБР задержали экс-главу Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. Военкома-миллионера подозревают в незаконном обогащении. Речь идет о сотнях миллионов гривен. При этом на протяжении нескольких дней он пытался скрыться от следствия.