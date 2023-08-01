"Брат" одесского военкома: на Днепропетровщине глава ТКЦ за полтора года накупил машин и квартир
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сейчас решается вопрос о сообщении начальнику ТЦК о подозрении
Правоохранители провели обыски у руководителя Днепропетровского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). За время полномасштабной войны он успел приобрести имущества на 350 тысяч долларов США. Это уже второй скандал с военкомами в Украине за последний месяц.
Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции.
"Согласно имеющейся информации, в собственности фигуранта и его семьи находится имущество, стоимость которого значительно превышает его законные доходы", — говорится в сообщении.
Так, правоохранители установили, что за время полномасштабной войны руководитель областного ТЦК оформил на своего отца несколько автомобилей и две квартиры на территории Днепра.
Также он зарегистрировал на одного из членов семьи (физическое лицо-предприниматель) предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 м². Однако в налоговые органы никаких отчетов о доходах не поступало.
По месту работы и проживания начальника областного ТЦК были и его близких лиц были проведены обыски. Отмечается, что военкому может грозить наказание по ч. 1 ст. 368-5 (Незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.
"За приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых превышает его законные доходы, предусмотрено лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", — отметили в ведомстве.
Сейчас решается вопрос об избрании военкому меры пресечения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 24 июля сотрудники ГБР задержали экс-главу Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. Военкома-миллионера подозревают в незаконном обогащении. Речь идет о сотнях миллионов гривен. При этом на протяжении нескольких дней он пытался скрыться от следствия.