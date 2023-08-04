Кого до суду, а кого на фронт: в Україні облава на військкомів, "улов" вже у кількох областях

СБУ та ДБР відкрили кілька кримінальних справ проти керівників ТЦК СП по всій Україні

На Одещині знайшли ще одного військкома-мільйонера окрім нині заарештованого Євгена Борисова. За час війни він став доларовим мільйонером і було ухвалено рішення про те, щоб відправити його на передову. Крім того, у Полтавській, Черкаській та Запорізькій областях ДБР та СБУ також прийшли до військкомів.

Історію військкома з Одеської області розповів у своєму Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, військком зловживав своїм становищем і ДБР вже порушило кримінальну справу.

Йдеться про Єгора Смирнова з міста Южне, який за сумісництвом був ще й місцевим депутатом. У мережі з’явилася інформація про те, що за час війни Смирнов став доларовим мільйонером, а також "прилаштував" у ТЦК СП двох своїх соратників.

Як повідомив екснардеп Ігор Мосейчук, лише за час війни чиновник обзавівся:

комерційною нерухомістю загальною площею близько 500 кв.

гектарами землі на узбережжі Чорного моря;

паркуванням для авто на 938,7 кв.м.

На посаді військкома Смирнов зловживав службовим становищем: допомагав ухилянтам "відмазатися" від служби, а ворогам та кривдникам навпаки вручав повістки та стежив за тим, щоб їх забрали до армії. Також він допоміг влаштуватись у роту охорони двом своїм колегам-депутатам. Усі троє старанно уникали ротації та залишалися у Южному.

В Одеському ТЦК СП колись дізналися про те, що відбувається, то засудили спроби незаконного збагачення та зловживання посадовими повноваженнями. Як покарання всіх трьох перевели для проходження подальшої служби до однієї з бойових бригад, яка зараз на передовій.

"Правоохоронні органи вже ініціювали перевірку. ДБР відкрило кримінальне провадження", — зазначив Антон Геращенко.

Долоровий мільйонер Єгор Смирнов

Щодо Полтавської області, то керівника одного з районних військкоматів затримали під час отримання хабаря. Він вимагав 70 тисяч гривень із місцевого підприємця, який займається імпортом авто в Україну за те, що той мав надати довідки про зняття комерційних транспортних засобів із військового обліку. Як пояснили в СБУ, цей документ потрібен для того, щоб переоформити автомобілі у сервісних центрах МВС в умовах воєнного стану.

За хабар військком пообіцяв не перешкоджати у знятті з обліку п’яти автомобілів. Як з’ясували слідчі, це не перший його хабар — він промишляв цим регулярно. СБУ планує повідомити військовому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем).

На Черкащині слідчі затримали колишнього голову Смілянської районної ради, який допомагав призовникам ухилитися від мобілізації — продавав фальшиві довідки про інвалідність, за якими ті могли виїжджати за кордон. Діяв він не один, а із знайомим лікарем. Також СБУ затримала чиновника місцевої військово-лікарської комісії (ВЛК). Він також допомагав ухилянтам отримувати підроблені довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Як з’ясували слідчі, в обох випадках вартість фальшивої довідки коштувала від 3 до 6 тисяч доларів та залежала від того, як терміново ухилянт хотів виїхати з України.

"На підставі зібраних доказів обом фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією майна", — повідомили у відомстві.

До того ж ДБР викрило колишнього військкома Запорізького обласного ТЦК СП, який допомагав кримінальним елементам переховуватися від суду за хабар. Наразі чоловік очолює Донецький обласний ТЦК та СП. Будучи військкомом у Запорізькій області у період із липня по грудень 2022 року чоловік відправив до бойової бригади ЗСУ своїх підлеглих, хоча підстав для цього не було. Цікаво, що у них на передових позиціях був вільний графік "як у відпустці". Більше того, вони не були призначені на посади, не брали участі у боях і в принципі безпідставно перебували у прифронтовій зоні.

Попри це військком оформив документи для того, щоб ці військовослужбовці отримали довідки про участь у бойових діях. Завдяки фіктивним документам вони без жодних підстав отримали бойові доплати на загальну суму майже мільйон гривень, а саме 981,3 тисячі гривень. Крім того, один із підлеглих військкома надав документи для отримання грошової допомоги у розмірі 700 тисяч гривень нібито "у зв’язку із втратою працездатності внаслідок участі у бойових діях".

Це не єдині правопорушення військкома. Він також допомагав представникам кримінального світу влаштовуватися на роботу в ТЦК СП, щоб ухилятися від судових розглядів з особливо тяжких злочинів. А одному так званому "кримінальному авторитету" військком допоміг знятися з військового обліку для виїзду за кордон.

Співробітники ДБР провели обшуки на роботі та за місцем проживання колишнього керівника військкомату у Запоріжжі та у місті Мирноград Донецької області. В результаті їм вдалося виявити докази протиправної діяльності та особисті фото підлеглих під час "несення служби".

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