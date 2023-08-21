Чемпионат Украины по футболу, 5 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Все команды лиги уже успели потерять очки

В субботу, 26 августа, матчем ЛНЗ — "Металлист-1925" в Черкассах стартует пятый тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24. В прошлом туре украинского первенства был забит один из самых абсурдных голов в истории футбола.

С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Неожиданный лидер первенства "Рух" свой матч 5-го тура проведет в воскресенье, 27 августа, против "Днепра-1". "Шахтер" также сыграет в этот день, противостоять Горнякам будет "Колос". Добавим, что киевское "Динамо" пропускает пятый тур в связи с решающими матчами в квалификации Лиги конференций против "Бешикташа".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 5 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Суббота, 26 августа

ЛНЗ — "Металлист 1925" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Александрия" — "Полесье" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Воскресенье, 27 августа

"Минай" — "Заря" — 13:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

"Колос" — "Шахтер" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Ворскла" — "Черноморец" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Рух" — "Днепр-1" — 19:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

Понедельник, 28 августа

"Оболонь" — "Кривбасс" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Динамо" — "Верес" — перенесен

На первом этапе трансляции всех матчей УПЛ на всех платформах будут бесплатными!

Турнирное положение команд после 4-го тура УПЛ

С результатами и видеообзорами матчей 4 тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Напомним, на днях в "Днепре-1" попрощались с Александром Кучером, который возглавлял команду.