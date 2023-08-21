Чемпіонат України з футболу, 5 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Усі команди ліги вже встигли втратити очки

У суботу, 26 серпня, матчем ЛНЗ — "Металіст-1925" у Черкасах стартує п’ятий тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24. У минулому турі української першості був забитий один із найабсурдніших голів в історії футболу.

З розкладом та результатами всіх ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Несподіваний лідер першості "Рух" свій матч 5-го туру проведе у неділю, 27 серпня, проти "Дніпра-1". "Шахтар" також зіграє цього дня, протистояти Гірникам буде "Колос". Додамо, що київське "Динамо" пропускає п’ятий тур у зв’язку із вирішальними матчами у кваліфікації Ліги конференцій проти "Бешикташа".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 5 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

Субота, 26 серпня

ЛНЗ — "Металіст 1925" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Олександрія" — "Полісся" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Omega TV, Volia TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Неділя, 27 серпня

"Минай" — "Зоря" — 13:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

"Колос" — "Шахтар" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Ворскла" — "Чорноморець" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Рух" — "Дніпро-1" — 19:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

Понеділок, 28 серпня

"Оболонь" — "Кривбас" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Динамо" — "Верес" — перенесено

На першому етапі трансляції всіх матчів УПЛ на всіх платформах будуть безкоштовними!

Турнірне становище команд після 4-го туру УПЛ

З результатами та відеооглядами матчів 4 туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Нагадаємо, днями у "Дніпрі-1" попрощалися з Олександром Кучером, який очолював команду.