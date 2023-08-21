Чемпіонат України з футболу, 5 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Усі команди ліги вже встигли втратити очки
У суботу, 26 серпня, матчем ЛНЗ — "Металіст-1925" у Черкасах стартує п’ятий тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24. У минулому турі української першості був забитий один із найабсурдніших голів в історії футболу.
З розкладом та результатами всіх ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Несподіваний лідер першості "Рух" свій матч 5-го туру проведе у неділю, 27 серпня, проти "Дніпра-1". "Шахтар" також зіграє цього дня, протистояти Гірникам буде "Колос". Додамо, що київське "Динамо" пропускає п’ятий тур у зв’язку із вирішальними матчами у кваліфікації Ліги конференцій проти "Бешикташа".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 5 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)
Субота, 26 серпня
ЛНЗ — "Металіст 1925" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Олександрія" — "Полісся" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Omega TV, Volia TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Неділя, 27 серпня
"Минай" — "Зоря" — 13:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"
"Колос" — "Шахтар" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Ворскла" — "Чорноморець" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Рух" — "Дніпро-1" — 19:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"
Понеділок, 28 серпня
"Оболонь" — "Кривбас" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Динамо" — "Верес" — перенесено
На першому етапі трансляції всіх матчів УПЛ на всіх платформах будуть безкоштовними!
З результатами та відеооглядами матчів 4 туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".
Нагадаємо, днями у "Дніпрі-1" попрощалися з Олександром Кучером, який очолював команду.