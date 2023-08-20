В українському футболі відбулася гучна тренерська відставка

Команда шукатиме нового наставника

Відомий український фахівець Олександр Кучер залишив посаду головного тренера "Дніпро-1".

Заяву про свій відхід тренер зробив за лічені хвилини після поразки від "Оболоні" у матчі чемпіонату України, пише офіційний сайт команди з Дніпра.

"Хочу подякувати всім. Я подаю у відставку разом із тренерським штабом. Провину за ті результати, які ми показуємо останнім часом, я беру на себе. Всім дякую", — наводить слова Кучера офіційний сайт СК Дніпро-1.

Зазначимо, що "дніпряни" у матчі 4-го туру чемпіонату України поступилися київській команді з рахунком 1:2.

Нагадаємо, що Кучер очолив дніпрян у липні 2022 року. Минулого сезону Кучер завоював срібні медалі УПЛ та дійшов до 1/16 Ліги конференцій. У новому сезоні "Дніпро-1" вилетів із кваліфікації Ліги чемпіонів, а після цього з Ліги Європи. Тепер українській команді потрібно обіграти "Спартак Трнаву", аби вийти бодай у груповий етап Ліги конференцій.

За підсумками чотирьох турів "Дніпро-1" набрав лише 4 очки у трьох турах і займає 11 рядок.

Раніше "Телеграф" писав про те, що з результатами та відеооглядами матчів 4 туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".