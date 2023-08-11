Вчинок захопив мережу: українські спортсмени показали козацький дух на чемпіонаті світу (відео)

Виступ українців порадував місцеву публіку

Неймовірний фініш вдався українцям на чемпіонаті світу з веслування на човнах "Дракон" у Таїланді. Напередодні Міжнародна федерація каное не допустила росіян до змагань.

Про дивовижний фініш наших веслярів повідомляє пресслужба Спортивного комітету України у Facebook. Синьо-жовті не потрапили на подіум на дистанції 2000 метрів, проте захопили публіку, пропливши останні кілька сотень метрів дистанції фактично під водою. Відео з героїчним фінішем українців стало хітом у мережі.

Повідомляється, що "Дракон" українців на повороті накрило хвилею суперників, через що нашій команді довелося 200 метрів веслувати під водою. Українці не зупинилися і посіли шосте місце із 9 учасників фіналу.

"Боротися до кінця! Дуже незвично українці долали останні із 2000 метрів у відкритому класі на чемпіонату світу з веслування на човнах "Дракон". Та вони не здалися, продовжили боротьбу і фінішували з 6 результатом із-поміж 9 команд. Браво за характер!", — йдеться у повідомленні Спортивного комітету.

У мережі із захопленням сприйняли виступ нашої команди. Користувачі зазначили, що українці проявили бійцівський характер на турнірі, а їхній фініш назавжди увійде в історію.

Раніше повідомлялося, що український легкоатлет Владислав Шепелєв захопив мережу на чемпіонаті України.

Нагадаємо, бельгійська легкоатлетка фінішувала останньою, проте стала героєм нації.