Укр

Поступок восхитил сеть: украинские спортсмены показали казацкий дух на чемпионате мира (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Украинские гребцы удивили всех, финишировав фактически под водой Новость обновлена 11 августа 2023, 12:23
Украинские гребцы удивили всех, финишировав фактически под водой. Фото facebook.com/dragonboat2019TH

Выступление украинцев порадовало местную публику

Невероятный финиш удался украинцам на чемпионате мира по гребле на лодках "Дракон" в Таиланде. Накануне Международная федерация каноэ не допустила россиян к соревнованиям.

Об удивительном финише наших гребцов сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины в Facebook. Сине-желтые не попали на подиум на дистанции 2000 метров, однако восхитили публику, проплыв последние несколько сот метров дистанции фактически под водой. Видео с героическим финишем украинцев стало хитом в сети.

Сообщается, что "Дракон" украинцев на повороте накрыло волной соперников, из-за чего нашей команде пришлось 200 метров грести под водой. Украинцы не остановились и заняли шестое место из 9 участников финала.

"Бороться до конца! Очень необычно украинцы преодолевали последние метры в открытом классе на чемпионате мира по гребле на лодках "Дракон". Но они не сдались, продолжили борьбу и финишировали с 6 результатом из 9 команд. Браво за характер!", — гласит сообщение Спортивного комитета.

В сети с восторгом восприняли выступление нашей команды. Пользователи отметили, что украинцы проявили бойцовский характер на турнире, а их финиш навсегда войдет в историю.

Ранее сообщалось, что украинский легкоатлет Владислав Шепелев восхитил сеть на чемпионате Украины.

Напомним, бельгийская легкоатлетка финишировала последней, однако стало героем нации.

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