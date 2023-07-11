Укр

Гребите отсюда! Сборную рф не допустили к международным соревнованиям

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Гребной спорт Новость обновлена 11 июля 2023, 11:34
Гребной спорт. Фото waterslalom.ru

Российских гребцов не хотят видеть на международных турнирах

Российские гребцы не были допущены на международные соревнования из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Накануне стало известно, что на фронте погиб многократный чемпион Украины по гребле.

О решении Международной федерации каноэ (ICF) сообщила пресс-служба Федерации гребного слалома рф. Отмечается, что многие страны, которые в этом году проводят соревнования в этом виде спорта отказались принимать российский атлетов на своей территории.

"В обращении говорится, что ICF ведет работу по возможности допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, проводимых под эгидой федерации.

Однако важным аргументом в принятии решения является обеспечение безопасности участников, что пока не могут гарантировать Великобритания, Польша и Франция", – сообщили в рф.

В сети высмеяли очередной геополитический "успех" кремля на международном уровне. Один из пользователей пошутил, Запад приказал рф: "Гребите отсюда".

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям спорта допустить представителей стран-агрессоров к соревнованиям в нейтральном статусе и с некоторыми ограничениями. Тем не менее Польша провела Европейские игры-2023 без россиян и белорусов.

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#Россия #Гребной слалом