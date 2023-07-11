Гребіть звідси! Збірну рф не допустили до міжнародних змагань

Російських веслярів не хочуть бачити на міжнародних турнірах

Російські веслярі не були допущені на міжнародні змагання через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Напередодні стало відомо, що на фронті загинув багаторазовий чемпіон України з веслування.

Про рішення Міжнародної федерації каное (ICF) повідомила пресслужба Федерації гребного слалому росії. Зазначається, що багато країн, які цього року проводять змагання у цьому виді спорту, відмовилися приймати російських атлетів на своїй території.

"У зверненні йдеться, що ICF веде роботу по можливості допуску російських і білоруських спортсменів до участі в змаганнях, що проводяться під егідою федерації.

Проте важливим аргументом у прийнятті рішення є забезпечення безпеки учасників, що поки що не можуть гарантувати Велика Британія, Польща та Франція", – повідомили у росії.

У мережі висміяли черговий геополітичний "успіх" кремля на міжнародному рівні. Один з користувачів пожартував, що Захід наказав рф: "Гребіть звідси".

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним федераціям спорту допустити представників країн-агресорів до змагань у нейтральному статусі та з деякими обмеженнями. Проте Польща провела Європейські ігри-2023 без росіян та білорусів.