Чемпіонат України з футболу, 4 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Четвертий тур чемпіонату України розпочнеться у Черкасах

У п’ятницю, 18 серпня, матчем ЛНЗ — "Полісся" стартує 4-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24. Напередодні в першості пролунав великий суддівський скандал.

З розкладом та результатами всіх ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Несподіваний лідер чемпіонату України "Рух" проведе свою гру у суботу, 19 серпня, проти "Колоса". Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграють 20 серпня проти "Чорноморця" та "Кривбасу" відповідно.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 4 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 18 серпня

ЛНЗ — "Полісся" — 17:00

"Зоря" — "Олександрія" — 19:00

Субота, 19 серпня

"Верес" — "Ворскла" — 15:00

"Металіст 1925" — "Минай" — 17:00

"Рух" — "Колос" — 19:00

Неділя, 20 серпня

"Дніпро-1" — "Оболонь" — 15:00

"Чорноморець" — "Динамо" — 17:00

"Кривбас" — "Шахтар" — 19:00

На першому етапі трансляції всіх матчів УПЛ на всіх платформах будуть безплатними!

Турнірне становище команд за підсумками 3 туру УПЛ

З результатами та відеооглядами матчів 3 туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". До речі, київське "Динамо" пропускало ігровий тиждень через матч з "Арісом" у кваліфікації Ліги конференцій. Цікаво, що зайві дні відпочинку не пішли Біло-Синім на користь — кияни без шансів програли грекам з рахунком 0:1.