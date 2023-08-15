Чемпионат Украины по футболу, 4 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Четвертый тур чемпионата Украины начнется в Черкассах
В пятницу, 18 августа, матчем ЛНЗ — "Полесье" стартует 4-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24. Накануне в первенстве прогремел большой судейский скандал.
С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Неожиданный лидер чемпионата Украины "Рух" проведет свою игру в субботу, 19 августа, против "Колоса". Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют 20 августа против "Черноморца" и "Кривбасса" соответственно.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 4 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)
Пятница, 18 августа
ЛНЗ — "Полесье" — 17:00
"Заря" — "Александрия" — 19:00
Суббота, 19 августа
"Верес" — "Ворскла" — 15:00
"Металлист 1925" — "Минай" — 17:00
"Рух" — "Колос" — 19:00
Воскресенье, 20 августа
"Днепр-1" — "Оболонь" — 15:00
"Черноморец" — "Динамо" — 17:00
"Кривбасс" — "Шахтер" — 19:00
На первом этапе трансляции всех матчей УПЛ на всех платформах будут бесплатными!
С результатами и видеообзорами матчей 3 тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". К слову, киевское "Динамо" пропускало игровую неделю из-за матча с "Арисом" в квалификации Лиги конференций. Примечательно, что лишние дни отдыха не пошли Бело-синим на пользу — киевляне без шансов проиграли грекам со счетом 0:1.