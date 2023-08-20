В украинском футболе произошла громкая тренерская отставка

Команда будет искать нового наставника

Известный украинский специалист Александр Кучер покинул должность главного тренера "Днепр-1".

Заявление о своем уходе тренер сделал через считанные минуты после поражения от "Оболони" в матче чемпионата Украины, пишет официальный сайт команды из Днепра.

"Хочу поблагодарить всех. Я подаю в отставку вместе с тренерским штабом. Вину за те результаты, которые мы показываем в последнее время, я беру на себя. Всем спасибо", – приводит слова Кучера официальный сайт СК Днепр-1.

Отметим, что "днепряне" в матче 4-го тура чемпионата Украины уступили киевской команде со счетом 1:2.

Напомним, что Кучер возглавил днепрян в июле 2022 года. В прошлом сезоне Кучер завоевал серебряные медали УПЛ и дошел до 1/16 Лиги конференций. В новом сезоне "Днепр-1" вылетел из квалификации Лиги чемпионов, а после этого из Лиги Европы. Теперь украинской команде нужно обыграть "Спартак Трнаву", чтобы выйти хотя бы в групповой этап Лиги конференций.

По итогам четырех туров "Днепр-1" набрал всего 4 очка в трех турах и занимает 11 строчку.

Ранее "Телеграф" писал о том, что с результатами и видеообзорами матчей 4 тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".