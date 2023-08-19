В Україні було забито унікальний гол: такого ви точно не бачили (відео)

Низка помилок призвела до безглуздого взяття воріт

У суботу, 19 серпня, "Верес" у рамках 4-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24 приймав "Ворсклу".

Зустріч, що проходила у Рівному на стадіоні "Авангард", завершилася мінімальною перемогою полтавців із рахунком 1:2. Про це повідомляє "Телеграф".

"Ворскла" контролювала перебіг зустрічі, забивши в першому таймі двічі. Спочатку автоголом відзначився Валерій Кучеров, а згодом Владлен Юрченко подвоїв перевагу гостей. "Верес" зумів відіграти один м’яч і зробив це максимально безглуздо. Воротар Павло Ісенко та захисники "Ворскли" на трьох організували просто шалений гол у свої ворота. Дивний розіграш удару від воріт призвів до забитого м’яча у виконанні Станіслава Шарая.

Відео смішного гола Шарая в матчі "Верес" — "Ворскла":

Відеоогляд матчу "Верес" — "Ворскла":

Раніше "Телеграф" розповідав про божевільне взяття воріт у чемпіонаті України серед жінок.

Нагадаємо, нещодавно в УПЛ стався скандал. ФК "Оболонь" звинуватив суддівську бригаду у матчі 2-го туру УПЛ з "Динамо" (2:4) в упередженому суддівстві. "Пивовари" навіть опублікували "докази" суддівського свавілля.