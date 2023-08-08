У жіночому чемпіонаті України забили чудо-гол із центру поля (відео)

М’яч приніс перемогу київській команді

У матчі жіночої першості України з футболу між "Вересом" та "Динамо" (1:3) було забито неймовірний гол прямим ударом зі штрафного. Його автором стала капітан киян Ганна Прокопенко, яка наважилася на удар від центральної лінії поля.

Відео опубліковано на сторінці Women`s Sport` UA у Facebook.

Швидше за все, футболістка хотіла навісити у штрафний майданчик "Вереса", але через сильний вітер м’яч просто перестрибнув через воротаря рівненської команди.

Цікаво, що диво-гол Прокопенко забила вже у компенсований арбітром час за рахунку 1:1. Таким чином, такий неймовірний удар приніс перемогу гостям. До речі, ще до фінального свистка футболістки "Динамо" забили ще один м’яч.

Зазначимо, що минулого сезону київське "Динамо" посіло сьоме місце у жіночому чемпіонаті України, тоді як "Верес" фінішував на восьмому рядку. Переможцем першості стала полтавська "Ворскла", слідом за нею розташувалися "Кривбас" та "Колос".

Раніше "Телеграф" писав, що чоловіча команда "Динамо" стала фігурантом гучного скандалу в УПЛ.