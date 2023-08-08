В женском чемпионате Украины забили чудо-гол с центра поля (видео)

Мяч принес победу киевской команде

В матче женского первенства Украины по футболу между "Вересом" и "Динамо" (1:3) был забит невероятный гол прямым ударом со штрафного. Его автором стала капитан киевлян Анна Прокопенко, которая решилась на удар от центральной линии поля.

Видео опубликовано на странице Women`s Sport` UA в Facebook.

Скорее всего, футболистка хотела навесить в штрафную площадку "Вереса", но из-за сильного ветра мяч просто перепрыгнул через вратаря ровенской команды.

Интересно, что чудо-гол Прокопенко забила уже в компенсированное арбитром время при счете 1:1. Таким образом, такой невероятный удар принес победу гостям. К слову, еще до финального свистка футболистки "Динамо" забили еще один мяч.

Отметим, что в прошлом сезоне киевское "Динамо" заняло седьмое место в женском чемпионате Украины, в то время как "Верес" финишировал на восьмой строчке. Победителем первенства стала полтавская "Ворскла", следом за ней расположились "Кривбасс" и "Колос".

Ранее "Телеграф" писал о том, что мужская команда "Динамо" стала фигурантом громкого скандала в УПЛ.