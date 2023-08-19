В Украине был забит уникальный гол: такого вы точно не видели (видео)

Череда ошибок привела к нелепому взятию ворот

В субботу, 19 августа, "Верес" в рамках 4-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24 принимал "Ворсклу".

Встреча, проходившая в Ровно на стадионе "Авангард", завершилась минимальной победой полтавчан со счетом 1:2. Об этом сообщает "Телеграф".

"Ворскла" контролировала ход встречи, забив в первом тайме дважды. Сначала автоголом отличился Валерий Кучеров, а затем Владлен Юрченко удвоил преимущество гостей. "Верес" сумел отыграть один мяч и сделал это максимально нелепо. Вратарь Павел Исенко и защитники "Ворсклы" на троих организовали просто безумный гол в свои ворота. Странный розыгрыш удара от ворот привел к забитому мячу в исполнении Станислава Шарая.

Видео забавного гола Шарая в матче "Верес" — "Ворскла":

Видеообзор матча "Верес" — "Ворскла":

Ранее "Телеграф" рассказывал о сумасшедшем взятии ворот в чемпионате Украины среди женщин.

Напомним, недавно в УПЛ прогремел скандал. ФК "Оболонь" обвинил судейскую бригаду в матче 2-го тура УПЛ с "Динамо" (2:4) в предвзятом судействе. "Пивовары" даже опубликовали "доказательства" судейского беспредела.