"Динамо" сменило цвет и заиграло, но "Бешикташ" все равно был лучше (видео)

Киевляне дали бой турецкому гранду

В четверг, 24 августа, "Динамо" провело первый матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 против "Бешикташа".

Встреча, проходившая в Бухаресте на стадионе "Жулешти", завершилась со счетом 3:2 в пользу турецкого клуба. Об этом сообщает "Телеграф".

Киевляне неплохо начали поединок, однако особой остроты у ворот гостей, кроме удара Ваната после розыгрыша стандарта, не возникало. В то же время форвард "Бешикташа" Венсан Абубакар несколько раз кошмарил оборону Бело-синих. Именно после навеса на камерунца Денис Попов сыграл рукой в своей штрафной, а Абубакар реализовал 11-метровый удар.

В начале второго тайма "динамовцы", казалось, сравняли счет, но гол Караваева был отменен после просмотра VAR из-за офсайда. Тем не менее "Динамо" таки отыгралось. Караваев прострелил с правого фланга, а Николай Шапаренко в касание пробил в угол ворот. После этого команды практически сразу обменялись голами — сначала взятие ворот оформил Омар Колли, после чего счет сравнял Назар Волошин. Решающий гол в компенсированное время оформил Бактиер Зайнутдинов, которого "Бешикташ" купил на днях у ЦСКА (Москва).

"Динамо" — "Бешикташ" — 2:3.

Голы: Шапаренко, 60, Волошин, 66 — Абубакар, 40, пен, Колли, 65, Зайнутдинов, 90+4.

Предупреждения: Розьє, 79, Хаджиахметович, 90.

"Динамо": Бущан — Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак — Сидорчук, Шапаренко — Караваев, Буяльский (Царенко, 90), Волошин (Диалло, 76) — Ванат.

"Бешикташ": Гюнок — Розеє, Амарти, Колли, Масуаку (Зайнутдинов, 46) — Учан (Окслейд-Чемберлен, 86), Хаджиахметович, Жедсон Фернандеш — Булут, Абубакар (Тосун, 89), Мулека.

Статистика матча Динамо - Бешикташ

Добавим, что киевляне впервые играли в резервной форме, которая напоминает цвета сборной Украины. Использование желтого комплекта было приурочено ко Дню независимости Украины. В новой форме "динамовцы" провели свой лучший матч в текущем розыгрыше ЛК, хотя и проиграли.

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Бешикташ":

Ответная игра между командами состоится 31 августа в Стамбуле. Победитель 2-матчевого противостояния киевлян и стамбульцев сыграет на групповом этапе Лиги конференций, а проигравший завершит евросезон.

Напомним, "Динамо" перенесло игру 5-го тура Украинской премьер-лиги, чтобы лучшей подготовиться к поединку с "Бешикташем". Это спровоцировало скандал в украинском футболе.

В прошлом раунде отбора ЛК киевляне с трудом прошли греческий "Арис", а "Бешикташ" не заметил азербайджанский "Нефтчи".