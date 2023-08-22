Революция в футболе: европейскую топ-сборную может возглавить женщина
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Она станет первой в мире женщиной, возглавившей мужскую национальную команду
Главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман может получить должность в сильной мужской европейской сборной.
По информации The Telegraph, она стала кандидатом на должность наставника сборной Нидерландов.
Источник пишет, что Королевский футбольный союз Нидерландов рассматривает ее кандидатуру, чтобы включить в шорт-лист из претендентов на пост главного тренера сборной.
К слову, сейчас у мужской нидерландской сборной есть тренер — ею руководит 60-летний специалист Роналд Куман.
В случае, если Вигман все же получит данную должность, она станет первой в мире женщиной, возглавившей мужскую национальную команду.
Сейчас же Вигман довольно успешно работает с женской сборной Англии. На минувшем чемпионате мира вместе со своими подопечными она дошла до финала, где они минимально уступили испанкам со счетом 0:1.
Кроме того, в 2021 году Англия под ее руководством выиграла женский чемпионат Европы.
Ранее "Телеграф" писал о том, что женский чемпионат мира по футболу завершился громким скандалом из-за поцелуя.