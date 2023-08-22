Революция в футболе: европейскую топ-сборную может возглавить женщина

Она станет первой в мире женщиной, возглавившей мужскую национальную команду

Главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман может получить должность в сильной мужской европейской сборной.

По информации The Telegraph, она стала кандидатом на должность наставника сборной Нидерландов.

Источник пишет, что Королевский футбольный союз Нидерландов рассматривает ее кандидатуру, чтобы включить в шорт-лист из претендентов на пост главного тренера сборной.

К слову, сейчас у мужской нидерландской сборной есть тренер — ею руководит 60-летний специалист Роналд Куман.

В случае, если Вигман все же получит данную должность, она станет первой в мире женщиной, возглавившей мужскую национальную команду.

Сейчас же Вигман довольно успешно работает с женской сборной Англии. На минувшем чемпионате мира вместе со своими подопечными она дошла до финала, где они минимально уступили испанкам со счетом 0:1.

Кроме того, в 2021 году Англия под ее руководством выиграла женский чемпионат Европы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что женский чемпионат мира по футболу завершился громким скандалом из-за поцелуя.