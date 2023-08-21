Финал чемпионата мира закончился скандалом из-за поцелуя (видео)

Футболистка была не рада такому поступку

После финального матча женского чемпионата мира, в котором сборная Испании обыграла команду Англии, разгорелся громкий скандал.

Во время награждения президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо, на что отреагировала министр по вопросам равенства в Испании Ирен Монтеро, пишет Daily Mail.

Чиновница раскритиковала Рубиалеса за его поступок и заявила, что целовать женщину можно только по ее согласию.

"Мы не должны считать, что поцелуй без согласия — это что-то допустимое. Это форма сексуального насилия, которую мы до сих пор не можем взять под контроль, от которой женщины регулярно страдают незаметно для всех", — сказала она.

Сама футболиста после финальной игры подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Также его поступок вызвал немало споров и в футбольном сообществе. Что касается Рубиалеса, то он назвал эпизод "моментом, когда двое друзей праздновали победу".

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