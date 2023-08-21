Фінал чемпіонату світу закінчився скандалом через поцілунок (відео)

Футболістка була не рада такому вчинку

Після фінального матчу жіночого чемпіонату світу, в якому збірна Іспанії обіграла команду Англії, спалахнув гучний скандал.

Під час нагородження президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес пристрасно поцілував у губи футболістку Дженні Ермосо, на що відреагувала міністр з питань рівності в Іспанії Ірен Монтеро, пише Daily Mail.

Чиновниця розкритикувала Рубіалеса за його вчинок і заявила, що цілувати жінку можна лише за її згодою.

"Ми не повинні вважати, що поцілунок без згоди — це щось допустиме. Це форма сексуального насильства, яку ми досі не можемо взяти під контроль, від якої жінки регулярно страждають непомітно для всіх", — сказала вона.

Сама футболіста після фінальної гри наголосила, що їй не сподобалося те, що зробив Рубіалес. Також його вчинок викликав чимало суперечок у футбольній спільноті. Щодо Рубіалеса, то він назвав епізод "моментом, коли двоє друзів святкували перемогу".

Раніше "Телеграф" писав про те, що у жіночому чемпіонаті України забили неймовірний гол.