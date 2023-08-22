Революція у футболі: європейську топ-збірну може очолити жінка

Вона стане першою у світі жінкою, яка очолила чоловічу національну команду.

Головний тренер жіночої збірної Англії Саріна Вігман може здобути посаду у сильній чоловічій європейській збірній.

За інформацією The Telegraph, вона стала кандидатом на посаду наставника збірної Нідерландів.

Джерело пише, що Королівська футбольна спілка Нідерландів розглядає її кандидатуру, щоб включити до шорт-листа з претендентів на посаду головного тренера збірної.

До речі, зараз чоловіча нідерландська збірна має тренера — нею керує 60-річний фахівець Роналд Куман.

У випадку, якщо Вігман все ж таки отримає цю посаду, вона стане першою у світі жінкою, яка очолила чоловічу національну команду.

Зараз Вігман досить успішно працює з жіночою збірною Англії. На минулому чемпіонаті світу разом зі своїми підопічними вона дійшла до фіналу, де вони мінімально поступилися іспанкам із рахунком 0:1.

Крім того, 2021 року Англія під її керівництвом виграла жіночий чемпіонат Європи.

Раніше "Телеграф" писав про те, що жіночий чемпіонат світу з футболу завершився гучним скандалом через поцілунок.